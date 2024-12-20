В НСО 57 работодателей понесут ответственность за незаконный найм мигрантов

В Новосибирской области завершилась серия проверок, направленных на выявление нарушений при трудоустройстве иностранных граждан. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в ходе рейдов было проверено 122 работодателя, нанимавших мигрантов. В результате проверки установлено, что 57 из них нарушили закон, привлекая к работе нелегальных работников.
Среди нарушителей оказались 39 физических лиц, 12 индивидуальных предпринимателей, а также 3 должностных и 3 юридических лица. Все они привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 18.15 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности.
В ходе проверочных мероприятий также было зафиксировано еще 19 правонарушений, связанных с трудоустройством мигрантов. В настоящее время в отношении всех нарушителей принимаются предусмотренные законом меры.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске за задержки и нарушения охраны труда оштрафована «С7 Инжиниринг».