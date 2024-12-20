В НСО 57 работодателей понесут ответственность за незаконный найм мигрантов

В Новосибирской области завершилась серия проверок, направленных на выявление нарушений при трудоустройстве иностранных граждан. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в ходе рейдов было проверено 122 работодателя, нанимавших мигрантов. В результате проверки установлено, что 57 из них нарушили закон, привлекая к работе нелегальных работников.