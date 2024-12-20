На границе Омской области задержали 20 тонн продуктов

А 18 декабря выявлены значительные расхождения между данными в ветеринарных сертификатах и фактическим весом перевозимых из Омска в Акмолинскую область и г. Петропавловск (РК) грузов. Общий объем незадекларированной продукции составил почти полторы тонны мороженой рыбной продукции и колбасных изделий", — отмечается в официальном сообщении.