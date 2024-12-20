На границе Омской области задержали 20 тонн продуктов

За два дня, 17 и 18 декабря, специалисты совместно с региональной таможней и пограничной службой выявили три случая нарушений при транспортировке грузов.
"Так, 17 декабря перевозчик пытался вывезти по маршруту г. Омск — с. Садовое Акмолинской области (РК) более 17 тонн ультрапастеризованного молокосодержащего продукта без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
А 18 декабря выявлены значительные расхождения между данными в ветеринарных сертификатах и фактическим весом перевозимых из Омска в Акмолинскую область и г. Петропавловск (РК) грузов. Общий объем незадекларированной продукции составил почти полторы тонны мороженой рыбной продукции и колбасных изделий", — отмечается в официальном сообщении.
Как заявили в управлении, подобные нарушения создают риски распространения опасных болезней животных и могут нанести ущерб продовольственной безопасности региона.
Все нарушители были привлечены к административной ответственности, а грузы возвращены отправителям для надлежащего оформления документов.