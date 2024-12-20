В каких маршрутках Омска с 20 декабря подорожал проезд

Согласно решению СРО «Омские перевозчики», о котором ранее сообщал «СуперОмск», теперь одна поездка обойдется в 45 рублей при оплате наличными и по карте «Омка». Для льготных категорий пассажиров — школьников, студентов и пенсионеров, при оплате по «Омке», проезд будет стоить 40 рублей.
В общей сложности повышение стоимости проезда коснется более 40 омских маршрутов: 6Н, 30, 31Н, 42, 47Н, 54, 68, 83Н, 97, 99, 117Н, 200, 222, 276, 303, 305, 307, 323, 331, 344, 339, 345, 346, 350, 359, 362, 385, 386, 392, 393, 394, 399, 409, 410, 418, 421, 425, 426, 500, 503, 511, 514.
Ранее омский перевозчик Вячеслав Доронкин озвучил причины, по которым решено было повысить стоимость проезда. С его слов, к этому, в частности, привел рост цен на ГСМ, запчасти, ремонт и на новые автобусы, а также необходимость увеличить зарплату сотрудникам.