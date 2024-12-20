В каких маршрутках Омска с 20 декабря подорожал проезд

Ранее омский перевозчик Вячеслав Доронкин озвучил причины, по которым решено было повысить стоимость проезда. С его слов, к этому, в частности, привел рост цен на ГСМ, запчасти, ремонт и на новые автобусы, а также необходимость увеличить зарплату сотрудникам.