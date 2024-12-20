Экономист рассказал, как можно переориентировать газ на турецкий маршрут

Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. «Газпром» в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров — 4,5% от общего потребления в ЕС. Газ, идущий через Украину, получают Молдавия, Словакия, Австрия, Италия и с недавних пор Чехия. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Вена в прошлом году закупила по этому маршруту 6,5 миллиарда кубометров, Братислава — 3 миллиарда кубометров.
Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но «Газпром» это переживет. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.
«Теоретически и в Словакию, и в Австрию российский газ можно поставлять и с юга транзитом через Венгрию, но проблема в том, как довести столько газа до самой Венгрии с учетом многочисленных инфраструктурных ограничений на этом маршруте. Фактически переориентировать получится до 1−2 миллиарда кубометров в год», — отметил Белогорьев.
Заместить российский газ в Австрии и Словакии возможно за счет организации реверсных поставок из Италии и Германии регазифицированного СПГ и норвежского газа, уточнил он. Насколько это будет физически доступно и насколько дороже, зависит, прежде всего, от общего объема предложения СПГ в Европе, добавил эксперт.
«Если бы речь шла про 2026 год, то это не стало бы проблемой, поскольку к этому времени в мире должен сложиться профицит предложения СПГ, — продолжил эксперт, — Но, по крайней мере, до середины 2025 года будет наблюдаться его дефицит. Поэтому и Австрия, и Словакия, полагаю, рассчитывают в январе-марте 2025 года, прежде всего, на свои подземные хранилища, запасы в которых способны покрыть годовое потребление в обеих странах».
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока». Ежегодно по нему поставляется примерно 14−15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.