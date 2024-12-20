Экономист рассказал, как можно переориентировать газ на турецкий маршрут

«Если бы речь шла про 2026 год, то это не стало бы проблемой, поскольку к этому времени в мире должен сложиться профицит предложения СПГ, — продолжил эксперт, — Но, по крайней мере, до середины 2025 года будет наблюдаться его дефицит. Поэтому и Австрия, и Словакия, полагаю, рассчитывают в январе-марте 2025 года, прежде всего, на свои подземные хранилища, запасы в которых способны покрыть годовое потребление в обеих странах».