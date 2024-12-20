Лагерь «Нептун» во Владивостоке уступит место жилому комплексу

В Приморье утверждено мировое соглашение по делу между прокуратурой и застройщиком ООО «СЗ “Залив”» относительно земельного участка бывшего пионерлагеря «Нептун», расположенного во Владивостоке. По данным пресс-службы Арбитражного суда Приморского края, в рамках соглашения компания обязалась передать в собственность администрации города 60 квартир в строящемся жилом комплексе на спорной территории, сообщает ИА PrimaMedia.
Ранее региональная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Приморского края, требуя вернуть в муниципальную собственность участок по адресу: ул. Грязелечебница, 23а, и объекты недвижимости на нем. Прокуратура утверждала, что участок является муниципальной собственностью и находится в санитарной зоне курортной зоны Владивостока.
Стоит отметить, что этот спор стал одним из этапов борьбы надзорного ведомства за возвращение бывших детских лагерей Приморья в собственность государства. А это, в свою очередь, входило в федеральный тренд. Под внимание прокуратуры попали как минимум пять земельных участков, где раньше — в советские и постсоветские времена — находились учреждения детского летнего отдыха. В ходе акционирования и приватизации госкомпаний земли переходили в частные владения, и на их месте возникали базы отдыха и перспективная жилая застройка. Так, например, земельный участок площадью около 11,5 га и имущественный комплекс бывшего лагеря «Нептун» ранее принадлежал производственному объединению «Дальморепродукт».
После рассмотрения дела о «Нептуне» стороны пришли к компромиссу: застройщик продолжит строительство жилого комплекса, а по завершении передаст 60 квартир для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Взамен прокуратура отказалась от дальнейшего иска и судебных претензий.
Напомним, что бывший пионерлагерь «Нептун» стал частью серии земельных участков, которые прокуратура Владивостока вознамерилась вернуть в муниципальную собственность. Надзорное ведомство инициировало проверку по фактам незаконной приватизации и продажи территорий нескольких пионерлагерей, в том числе оздоровительных комплексов, переданных частным собственникам.
В ходе расследования были выявлены факты незаконного перехода права собственности на участки и объекты, в том числе территорию бывшего лагеря «Нептун», который ранее находился в собственности производственного объединения «Дальморепродукт».