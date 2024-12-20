Лагерь «Нептун» во Владивостоке уступит место жилому комплексу

Стоит отметить, что этот спор стал одним из этапов борьбы надзорного ведомства за возвращение бывших детских лагерей Приморья в собственность государства. А это, в свою очередь, входило в федеральный тренд. Под внимание прокуратуры попали как минимум пять земельных участков, где раньше — в советские и постсоветские времена — находились учреждения детского летнего отдыха. В ходе акционирования и приватизации госкомпаний земли переходили в частные владения, и на их месте возникали базы отдыха и перспективная жилая застройка. Так, например, земельный участок площадью около 11,5 га и имущественный комплекс бывшего лагеря «Нептун» ранее принадлежал производственному объединению «Дальморепродукт».