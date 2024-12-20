Приморцы смогут без визы путешествовать по Китаю по новым правилам: что изменилось

«Граждане из 54 стран, включая Россию, могут воспользоваться безвизовым транзитом через любой из 60 портов Китая, оставаясь в стране не более 10 дней, при условии, что их маршрут связан с третьей страной», — рассказали специалисты.
Согласно новым правилам, срок пребывания иностранных граждан, имеющих право на безвизовый транзит, увеличен с 72 и 144 часов до 240 часов — 10 суток. Также к существующим пунктам пропуска добавлен 21 новый пограничный переход, что значительно расширяет зоны, доступные для безвизовых транзитных путешественников.
Теперь граждане 54 стран, в том числе России, могут въезжать в Китай без визы и находиться на территории страны в течение 240 часов, при условии, что они путешествуют в третью страну. Для этого достаточно использовать один из 60 открытых портов в 24 китайских провинциях.
Кроме того, для использования безвизового транзита гражданам России необходимо иметь действующий паспорт с минимальным сроком действия 3 месяца, проездные документы для дальнейшего следования в третью страну и заполнить Карту прибытия для временно въезжающих иностранцев. Путешественники также могут столкнуться с необходимостью ответить на дополнительные вопросы пограничных служб. Важно, что отсчет времени пребывания начинается с 00:00 следующего дня после прибытия в Китай.
Напомним, ранее стало известно, что Владивосток удивил туристку из Китая. Девушка сравнила город с Берлином.