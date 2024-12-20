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Приморцы смогут без визы путешествовать по Китаю по новым правилам: что изменилось

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря, ФедералПресс. Национальная иммиграционная администрация Китая объявила о вступлении в силу новой политики безвизового транзита. Об этом сообщает агентство международного сотрудничества Приморского края со ссылкой на Представительство Министерства иностранных дел России во Владивостоке.

«Граждане из 54 стран, включая Россию, могут воспользоваться безвизовым транзитом через любой из 60 портов Китая, оставаясь в стране не более 10 дней, при условии, что их маршрут связан с третьей страной», — рассказали специалисты.

Согласно новым правилам, срок пребывания иностранных граждан, имеющих право на безвизовый транзит, увеличен с 72 и 144 часов до 240 часов — 10 суток. Также к существующим пунктам пропуска добавлен 21 новый пограничный переход, что значительно расширяет зоны, доступные для безвизовых транзитных путешественников.

Теперь граждане 54 стран, в том числе России, могут въезжать в Китай без визы и находиться на территории страны в течение 240 часов, при условии, что они путешествуют в третью страну. Для этого достаточно использовать один из 60 открытых портов в 24 китайских провинциях.

Кроме того, для использования безвизового транзита гражданам России необходимо иметь действующий паспорт с минимальным сроком действия 3 месяца, проездные документы для дальнейшего следования в третью страну и заполнить Карту прибытия для временно въезжающих иностранцев. Путешественники также могут столкнуться с необходимостью ответить на дополнительные вопросы пограничных служб. Важно, что отсчет времени пребывания начинается с 00:00 следующего дня после прибытия в Китай.

Напомним, ранее стало известно, что Владивосток удивил туристку из Китая. Девушка сравнила город с Берлином.

туризм и отдых