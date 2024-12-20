Приморцы смогут без визы путешествовать по Китаю по новым правилам: что изменилось

Теперь граждане 54 стран, в том числе России, могут въезжать в Китай без визы и находиться на территории страны в течение 240 часов, при условии, что они путешествуют в третью страну. Для этого достаточно использовать один из 60 открытых портов в 24 китайских провинциях.