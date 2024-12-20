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Cколько человек получают выплаты в Казахстане

На 1 декабря 2024 года адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане была назначена 411,3 тыс. человек из 77,6 тыс. семей. На текущий год на эти цели из государственного бюджета предусмотрено 54,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Такие данные 20 декабря 2024 года привела пресс-служба Министерства труда и социальной зашиты населения (МТСЗН).

Основная цель АСП заключается в поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и выведении их из нее посредством денежных выплат и вовлечения трудоспособных членов семьи в активные меры содействия занятости.

АСП включает несколько ключевых направлений:

  1. Ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, чей доход не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума.
  2. Ежемесячные дополнительные выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет. Размер выплаты составляет 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка. На 1 декабря 2024 года помощь была предоставлена 128,8 тыс. детям, что составило 5 млрд тенге.
  3. Содействие занятости через трудоустройство, предоставление грантов на открытие собственного бизнеса, направление на курсы повышения квалификации и другие меры.

Также отмечено, что для получения АСП казахстанцы могут подать заявление через карьерный центр, акима сельского округа или через портал электронного правительства (egov.kz).

экономика