Cколько человек получают выплаты в Казахстане

Такие данные 20 декабря 2024 года привела пресс-служба Министерства труда и социальной зашиты населения (МТСЗН).
Основная цель АСП заключается в поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и выведении их из нее посредством денежных выплат и вовлечения трудоспособных членов семьи в активные меры содействия занятости.
АСП включает несколько ключевых направлений:
- Ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, чей доход не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума.
- Ежемесячные дополнительные выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет. Размер выплаты составляет 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка. На 1 декабря 2024 года помощь была предоставлена 128,8 тыс. детям, что составило 5 млрд тенге.
- Содействие занятости через трудоустройство, предоставление грантов на открытие собственного бизнеса, направление на курсы повышения квалификации и другие меры.
Также отмечено, что для получения АСП казахстанцы могут подать заявление через карьерный центр, акима сельского округа или через портал электронного правительства (egov.kz).