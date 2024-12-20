Cколько человек получают выплаты в Казахстане

На 1 декабря 2024 года адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане была назначена 411,3 тыс. человек из 77,6 тыс. семей. На текущий год на эти цели из государственного бюджета предусмотрено 54,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.