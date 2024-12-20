Подземный туннель под Исетью в Екатеринбурге станет длиннее

Строительство подземного перехода возложено на «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР). Компания обязана завершить все работы до ноября 2025 года. Стоимость возведения переправы составит более 300 млн рублей.
Протяженность перехода, который соединит два берега реки, от дендропарка на 8 Марта к пространству вдоль цирка и ледовой арены, составит почти 90 м, а не 30 м, как сообщалось ранее. Рядом с туннелем появятся скамейки и урны, а внутри будут установлены камеры видеонаблюдения.
«В ходе благоустройства территории рабочие уложат 12 000 кв. м нового покрытия, еще 15 600 кв. м займут зеленые насаждения. Протяженность благоустраиваемой территории составляет 1 300 м. Также в рамках строительства планируется переустроить инженерные сети и трамвайные пути на улице Куйбышева», — отметили в мэрии.