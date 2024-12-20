Подземный туннель под Исетью в Екатеринбурге станет длиннее

Протяженность перехода, который соединит два берега реки, от дендропарка на 8 Марта к пространству вдоль цирка и ледовой арены, составит почти 90 м, а не 30 м, как сообщалось ранее. Рядом с туннелем появятся скамейки и урны, а внутри будут установлены камеры видеонаблюдения.