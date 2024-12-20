В Минске в этом году планируется ввести почти 700 тыс. кв.м жилья

В 2024 году общий ввод жилых домов в Минске планируется на уровне 690 тыс. кв.м, а с господдержкой — 105 тыс. кв.м, рассказала Надежда Лазаревич. «Мы в том числе строим жилье в городах-спутниках и инфраструктуру для жителей этих городов. Мы отвечаем за транспорт, за доставку их в город Минск, за то, чтобы у них были аптеки, школы, сады и все социальные объекты, — отметила она. — Минск больше все-таки ориентирован на строительство инновационных проектов и продуктов. Это, например, технопарк, который мы строим за счет инновационного фонда, и наши глобальные проекты, которые с участием главы государства открываем. Это все инвестиции, в том числе иностранные — Эмираты, Китайская Народная Республика, европейские страны».