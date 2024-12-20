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Самарцы выступили против строительства церкви за КРЦ «Звезда»

Мэрия Самары опубликовала заключение по результатам общественных обсуждений, на которых самарцы должны были высказать мнение, нужна ли новая церковь в Октябрьском районе.

Напомним, в конце декабря на общественные обсуждения был вынесен проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4774 кв. м под «религиозное использование» на ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе Самары (за КРЦ «Звезда»). Заявителем выступила местная религиозная организация православного Прихода храма в честь Рождества Христова г. Самары Самарской епархии РПЦ (Московский Патриархат).

В обсуждениях приняли участие всего шесть человек. Большинство — четыре самарца — проголосовало против, а мнения еще двоих не стали учитывать и публиковать, поскольку эти люди «не зарегистрированы на территории Самары».

Суть мнений проголосовавших против свелась к тому, что при остром дефиците образовательных учреждений (школ, детских садов) и избытке религиозных еще одна церковь — ни к чему.

«В радиусе двух километров от данного участка расположены 11 религиозных объектов: Храм во имя святой мученицы Татианы; Храм-часовня Николая Чудотворца; Собор Софии Премудрости Божией в Самаре; Храм в честь иконы Божией Матери Скоропослушница; Храм в честь Преподобных Кирилла и Марии Радонежских; Церковь Рождества Пресвятой Богородицы; Церковь Жен-Мироносиц; Церковь царственных страстотерпцев; Церковь Преображения Господня; Храм в честь святой мученицы Татианы; Церковь Митрофана Воронежского. Считаю постройку 12 религиозного объекта излишним на данной территории», — отметил М. Есмейкин.

«В данном районе достаточное количество православных церквей, а мест для строительства дошкольных учреждений и школ нет. В данном конкретном районе острая нехватка школ!», — считает А. Балакин.

«В районе достаточное количество православных церквей, а парковок мало», — добавляет Н. Кондратьева.

В заключении, опубликованном городской администрации, отмечается: «Мнения участников общественных обсуждений, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, не поступали».

Вместе с тем, рекомендовано учесть отрицательные мнения иных участников общественных обсуждений, так как они содержат конкретные замечания.

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