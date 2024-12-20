«Зима в Москве»: в столице открылись новогодние базары

20 декабря в столице открылись елочные базары. Официальные точки по продаже хвойных деревьев будут работать вплоть до 31 декабря. В городе предусмотрено 270 площадок, на которых можно приобрести главный новогодний символ.
В ассортименте представлены отечественные ели из Пермского края, Кировской области и Республики Башкирии, импортные пихты, сосны и лапник. Кроме того, на елочных базарах можно купить новогодние игрушки и украшения, световые гирлянды и подставки для елей.
«Официальные елочные базары можно узнать по единому внешнему виду. Их дизайн был утвержден еще в 2015 году и используется до сих пор. Конструкции состоят из типовых модулей — это металлический каркас, внешняя сторона которого облицована деревянными рейками», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Для того чтобы официально продавать хвойные деревья, предпринимателям необходимо было принять участие в аукционе на инвестиционном портале Москвы или подать заявку на размещение нестационарного торгового объекта вида «Елочный базар» при магазине. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям эта услуга предоставлялась бесплатно в режиме онлайн в личном кабинете на портале mos.ru.
Официальные точки по продаже хвойных деревьев открылись в каждом из 11 округов Москвы. Больше всего базаров находится в Юго-западном административном округе, их 46.
Больше информации о деятельности Департамента торговли и услуг — в телеграм-канале ведомства.
Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит разнообразные мероприятия столицы до 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.
Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу — открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично впишутся крупнейшие фестивали столицы: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие. Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе mos.ru.