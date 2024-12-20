Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 декабря

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 524,02 тенге, евро — 545,19 тенге, рубля — 5,09 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 523 тенге, продажи — 529 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 542,95 тенге, продажи — 552,98 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,02 тенге, продажи — 5,12 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 524,82 тенге, продажи — 527,25 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 543,45 тенге, продажи — 548,74 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,02 тенге, продажи — 5,10 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 523,95 тенге, продажи — 527,05 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 543,30 тенге, продажи — 550 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,02 тенге, продажи — 5,11 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.