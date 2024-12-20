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Для чего в Казахстане «окрашивают деньги»

В Агентстве Казахстана по противодействию коррупции 20 декабря 2024 года заявили, что ведомство совместно с государственными органами внедряет проект по «окрашиванию денег». Для чего он нужен и какова его цель — в материале Zakon.kz.

Источник: pixabay

Из распространенного агентством релиза следует, что реализация и масштабирование проекта по внедрению механизма «окрашивания денег» при освоении бюджета осуществляется во исполнение поручения главы государства. Его цель — усиление контроля за расходованием государственных средств.

«Данный механизм реализуется на платформе “цифрового тенге” и является важным инструментом обеспечения прозрачности и минимизации коррупционных рисков при расходовании средств. Он позволяет отслеживать использование бюджетных денег на всех этапах — от выделения до полного освоения. Каждый тенге получает уникальную цифровую метку, что исключает возможность хищений и способствует рациональному использованию бюджета».

Пресс-служба Антикора.

Накануне, 19 декабря, агентством проведено межведомственное совещание по вопросам реализации указанного проекта. В нем приняли участие депутаты Мажилиса, представители Нацбанка, министерств финансов, транспорта, промышленности и строительства, сельского хозяйства, а также заинтересованных госорганов и организаций.

«На сегодняшний день реализация проектов начата в таких стратегически важных секторах, как сельское хозяйство, строительство автомобильных и железных дорог».

Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

В Акмолинской области уже апробируются выдача микрокредитов на покупку сельхозживотных и субсидирование затрат на технику в рамках программы «Ауыл аманаты».

В сфере строительства этот механизм используется на проекте автодорожного участка «Мукур — Кульсары» в Атырауской области стоимостью 2,1 млрд тенге и на железнодорожном участке «Достык — Мойынты» в Карагандинской области на сумму более 160 млрд тенге.

«Важной составляющей дальнейшего успешного функционирования механизма является полноценная интеграция с внедряемыми информационными системами госорганов, что позволит значительно повысить контроль за фактическим использованием бюджетных средств в этих отраслях».

отметили участники совещания.

В ходе обсуждения госорганам рекомендовано продолжить работу по указанным направлениям с обязательной проработкой рисков и соблюдения интересов бизнес-сообщества.

«Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте по номеру 1424 или присылайте фото/видео в наш Telegram-бот antikorkz_bot», — заключили в Антикоре.
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