В Самарской области обнаружили опасное сливочное масло из нелогичного сырья

Согласно опубликованным данным, в Самаре открыта производственная площадка, которая зарегистрирована на предпринимателя из Челябинска. Также на владельца оформлены сопроводительные документы на производство 15 тонн сливочного масла. Сырьем при этом указано 6 кг. С площадки предпринимателя оформили документы для отправки 12 тонн масла в Ивановскую область.