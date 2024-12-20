В Самарской области обнаружили опасное сливочное масло из нелогичного сырья

В Самарской области выявили факт нарушения ветеринарного законодательства при производстве сливочного масла. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Саратовской и Самарской областям.
Согласно опубликованным данным, в Самаре открыта производственная площадка, которая зарегистрирована на предпринимателя из Челябинска. Также на владельца оформлены сопроводительные документы на производство 15 тонн сливочного масла. Сырьем при этом указано 6 кг. С площадки предпринимателя оформили документы для отправки 12 тонн масла в Ивановскую область.
Инспекторы отмечают, что предприниматель выпустил в оборот молочную продукцию неизвестного происхождения. Кроме того, товар изготовлен с нарушением принципа прослеживаемости. Подобный факт указывает на потенциальную опасность для здоровья потребителей. Площадку перевели в статус «фантомная» и исключили из реестра «Цербер».