Врио главы Ростовской области предложил продлить льготы по транспортному налогу

В частности, Юрий Слюсарь заявил о необходимости сохранения поддержки в виде освобождения от уплаты транспортного налога для мобилизованных граждан, контрактников, участников добровольческих формирований, а также для членов их семей (срок уплаты 1 декабря 2025 года). Эту льготу оформляют с помощью справки, подтверждающей участие в специальной операции.