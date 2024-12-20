Врио главы Ростовской области предложил продлить льготы по транспортному налогу

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил продлить льготы по транспортному налогу, для этого потребуется внести изменения в региональный закон, сообщает пресс-служба донского главы.
В частности, Юрий Слюсарь заявил о необходимости сохранения поддержки в виде освобождения от уплаты транспортного налога для мобилизованных граждан, контрактников, участников добровольческих формирований, а также для членов их семей (срок уплаты 1 декабря 2025 года). Эту льготу оформляют с помощью справки, подтверждающей участие в специальной операции.
Также врио главы области предложил продлить полное освобождение от транспортного налога для владельцев автомобилей на газомоторном топливе. Действие этой меры рассматривается на период до конца 2030 года включительно.
Освобождение от налога на ТС на 2025 год также может коснуться собственников электромобилей. Планируется продление 50-процентной льготы владельцам «гибридных» авто.