В Новосибирске сдали дом без горячей воды: дольщики обратились в прокуратуру

Новоселы ЖК «Рафинад», которые совсем недавно получили ключи от своих квартир, обратились в прокуратуру Заельцовского района. Людей возмутило то, что в двух домах этого жилого комплекса на улице Лобачевского, 51/1 и 51/2, нет горячей воды, а отопление подключено только по временной схеме. Кроме этого, объект был введен в эксплуатацию с опозданием. В договорах участия в долевом строительстве сроком ввода был обозначен второй квартал 2024 года, реально же передача квартир происходила в ноябре.
— У нас полностью отсутствует горячая вода, и пока дом не будет подключен к центральному отоплению, горячей воды не будет. Там жить невозможно. Дом на электрокотлах, но в подъезде холодно. Нет гарантии, что когда запустят центральное отопление, трубы не прорвет, — рассказала «Прецеденту» Елена Вышинская.
Новоселы пока не понимают, кто именно будет обеспечивать дом отоплением и горячей водой.
— Нам сказали, что временное тепло, которое наш дом получает от электрокотла, вроде застройщик будет оплачивать, но нигде документально это не указано. Мы писали застройщику, но он либо не отвечает, либо отписки просто дает. При этом мы не можем начать делать ремонт и заехать в квартиру, — возмущается Елена Вышинская.
О том, что он не может приступить к полноценному ремонту своей квартиры, «Прецеденту» рассказал и Евгений Рудаков.
— Возле дома перерыто, то ли новую трубу прокладывают, то ли меняют что-то. В доме стоит электрокотел, который нагревает систему отопления, но, видимо, она неправильно работает, и температура в квартирах ниже, чем должна быть. Некоторые виды отделочных работ нельзя в таком режиме делать. К примеру, обои нельзя качественно поклеить. Нам отделочники сказали, что плитку и ламинат тоже лучше не укладывать, пока температура в квартирах не нормализуется, — поделился своей проблемой без пяти минут новосел.
В соответствии с паспортом объекта, который находится рядом с домом, здесь идут работы по переключению котельных. Указан и их дедлайн — с 1 октября по 15 декабря. Подрядчиком заявлена компания «ПБС», ее представитель Александр Стрельников в разговоре с корреспондентом редакции пояснил, что работы на объекте завершатся не ранее конца года.
Застройщиком проблемного дома является ООО СЗ «Квартал», его директор и учредитель — Игорь Белокобыльский. Сама компания входит в ГК «Стрижи». «Прецедент» отправил запрос застройщику, поинтересовавшись, когда в квартирах ЖК «Рафинад» появится горячая вода и когда дом будет подключен к централизованной системе отопления. На момент выхода публикации ответ редакция не получила.
В мэрии Новосибирска ситуацию прокомментировали следующим образом:
— Для обеспечения дома тепловой энергией на системе отопления дома установлен электроподогреватель. После выбора способа управления домом и заключения договоров по вопросам теплоснабжения необходимо будет обратиться в управляющую компанию и к поставщику услуги по теплоснабжению.
Как Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии могло выдать разрешение на ввод в эксплуатацию дома, не обеспеченного теплом по постоянной схеме и с отсутствием горячей воды, пока остается загадкой. В обстоятельствах произошедшего теперь придется разбираться прокуратуре.
— Непонятно, как государственная комиссия одобрила ввод в эксплуатацию МКД без центрального отопления и горячего водоснабжения и при наличии других значительных недоработок (не завершены работы по благоустройству мест общего пользования и придомовой территории, имеются нарушения в работе систем вентиляции и водоотведения, в доме 51/1 выявлены отклонения от «30971−2012» п. 5.2 при монтаже окон), — указывают люди в своем обращении в прокуратуру (имеется в распоряжении редакции).
Кроме того, дольщики обращают внимание надзорного ведомства на то, что застройщик, ООО СЗ «Квартал», игнорирует их жалобы:
— Телефон приемной не отвечает, на горячей линии застройщика сказали, что руководитель Белокобыльский И. Ю. и его заместитель Белокобыльский А. Я. с физическими лицами не общаются, на это у них нет времени. А те сотрудники ГК «Стрижи», которые общаются с дольщиками, а именно: менеджеры отдела продаж, юристы и специалисты отдела качества, ничего не могут ответить о сроках окончания работ. Соответственно, мы нигде не можем получить нужную для нас информацию о том, когда же в наших квартирах можно будет жить?
Также люди обеспокоены тем, что застройщик убрал свои посты охраны, домофоны также не работают.
— Дома сейчас стоят открытыми и стали местом сборища посторонних. Мы опасаемся за нашу собственность (квартиры, кладовки, за общедомовое имущество), так как уже замечены акты вандализма и порчи имущества, — возмущаются собственники квартир.
Редакция вернется к освещению этой проблемы после того, как прокуратура даст правовую оценку действиям застройщика.
Напомним, что ранее «Прецедент» писал о том, что сразу несколько жилых домов, которые возводятся компаниями, входящими в ГК «Стрижи», существенно отстают от первоначально заявленных сроков сдачи в эксплуатацию.
В частности, ООО СЗ «Квартал» задерживает сдачу корпусов ЖК «Русское солнце». На строительной площадке этого жилого комплекса весной и летом этого года шли работы по демонтажу фундамента, причиной стала ошибка проектирования одного из домов.
Спортивный клуб на улице Охотская, застройщиком которого тоже является ООО СЗ «Квартал», должны были сдать до конца августа 2024-го, сейчас в разрешении на строительство значится конец декабря.
Еще один проект группы компании «Стрижи», существенно отстающий от первоначально заявленных сроков, — это жилой дом «Новелла» в микрорайоне «Стрижи» (застройщик ООО СЗ «ВейкПарк»). Новостройку должны были завершить до 24 марта 2025 года, новым сроком сдачи сейчас обозначен декабрь будущего года.
Светлана ВОРОНКОВА.