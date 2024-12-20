В Новосибирске сдали дом без горячей воды: дольщики обратились в прокуратуру

— Телефон приемной не отвечает, на горячей линии застройщика сказали, что руководитель Белокобыльский И. Ю. и его заместитель Белокобыльский А. Я. с физическими лицами не общаются, на это у них нет времени. А те сотрудники ГК «Стрижи», которые общаются с дольщиками, а именно: менеджеры отдела продаж, юристы и специалисты отдела качества, ничего не могут ответить о сроках окончания работ. Соответственно, мы нигде не можем получить нужную для нас информацию о том, когда же в наших квартирах можно будет жить?