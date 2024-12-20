Стартовало строительство крупного микрорайона в Омске

«СуперОмск» уточнил в Госстройнадзоре Омской области, стартовало строительство первого дома (№ 4) первого квартала микрорайона «Зеленый сад», состоящего из четырех жилых зданий. На возведение двух из них уже получены разрешения Департамента строительства и архитектуры администрации города Омска.
Как уже сообщал «СуперОмск», аукцион на комплексное освоение территории в 18 гектаров выиграл ООО «Завод строительных конструкций № 1», бенефициаром которого выступает глава группы компаний «Стройбетон» Олег Золотов.
Как объяснил «СуперОмску» Золотов, в течение 10 лет в микрорайоне должны появиться около дюжины домов 20-й серии в едином архитектурном стиле, в общей сложности около 120−130 тысяч квадратных метров жилья. Планируется, что здания будут высотой от 9 до 17 этажей.
Кроме того, проект предполагает размещение в микрорайоне детского сада, велодрома, ветлечебницы, площадки для выгула собак. Однако их возвести должны не силами «Стройбетона», вероятно, застройкой соцобъектов обязаны заняться власти.
Сам участок площадью около 18 гектаров, отданный под масштабную застройку, находится неподалеку от гипермаркетов «Лента» и «Леруа Мерлен». В распоряжении «СуперОмска» есть карта.
Фото: местоположение и границы незастроенной территории в районе улицы 21-й Амурской в Центральном административном округе города Омска, подлежащей комплексному развитию / источник: администрация города Омска.