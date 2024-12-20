Стартовало строительство крупного микрорайона в Омске

Как объяснил «СуперОмску» Золотов, в течение 10 лет в микрорайоне должны появиться около дюжины домов 20-й серии в едином архитектурном стиле, в общей сложности около 120−130 тысяч квадратных метров жилья. Планируется, что здания будут высотой от 9 до 17 этажей.