Доля товарооборота между Китаем и Приморьем выросла до 68%

До 68 процентов увеличилась доля товарооборота Китая с Приморским краем. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» сообщили в региональном правительстве.
Китайские партнеры очень высоко ценят экологически чистую продукцию из Приморья. В том числе, морепродукты, зерно, сою, мясо. А также молоко и мед.
Добавим, что в ходе прямой линии Владимира Путина, которая прошла накануне, глава государства отметил, что в последние десятилетия уровень и качество отношений России с Китаем стали такими, какими, пожалуй, не были никогда за всю историю.
Для продвижения интересов Приморья в настоящее время в Китае работают представительства края в Даляне и Харбине. А в 2025 году будут открыты загранточки в Шанхае, Пекине и Циндао.
Кроме того, представительства планируют открыть в Узбекистане и Кыргызстане.