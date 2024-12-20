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Доля товарооборота между Китаем и Приморьем выросла до 68%

Китайские партнеры высоко ценят приморские морепродукты, молоко и мед.

Источник: Комсомольская правда

До 68 процентов увеличилась доля товарооборота Китая с Приморским краем. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» сообщили в региональном правительстве.

Китайские партнеры очень высоко ценят экологически чистую продукцию из Приморья. В том числе, морепродукты, зерно, сою, мясо. А также молоко и мед.

Добавим, что в ходе прямой линии Владимира Путина, которая прошла накануне, глава государства отметил, что в последние десятилетия уровень и качество отношений России с Китаем стали такими, какими, пожалуй, не были никогда за всю историю.

Для продвижения интересов Приморья в настоящее время в Китае работают представительства края в Даляне и Харбине. А в 2025 году будут открыты загранточки в Шанхае, Пекине и Циндао.

Кроме того, представительства планируют открыть в Узбекистане и Кыргызстане.

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