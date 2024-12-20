Нефть и денежная масса подрывают тенге

Помимо очевидных факторов в виде рублевого драйвера и недостаточности валютного предложения в целом, есть и внутренние сигналы, которые становится сложно игнорировать. Например, это ускорение роста денежной массы в Казахстане. В ноябре показатель рос двузначными темпами. Это поддерживает экономический рост, но одновременно и разгоняет инфляцию. Такой фактор вполне способен негативно влиять на нацвалюту РК.