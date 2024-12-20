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Нефть и денежная масса подрывают тенге

Казахстанский тенге в паре с долларом США снова падает на KASE, передает DKnews.kz.

Источник: REUTERS

Это было ожидаемо: внутренней поддержки недостаточно для того, чтобы противостоять внешнему напору.

Сессия четверга для доллара завершилась на уровне 524,00 тенге. Тенге выглядит слабее, чем был на прошлой неделе.

Помимо очевидных факторов в виде рублевого драйвера и недостаточности валютного предложения в целом, есть и внутренние сигналы, которые становится сложно игнорировать. Например, это ускорение роста денежной массы в Казахстане. В ноябре показатель рос двузначными темпами. Это поддерживает экономический рост, но одновременно и разгоняет инфляцию. Такой фактор вполне способен негативно влиять на нацвалюту РК.

Нефть выглядит невпечатляюще. Баррель Brent опустился до $72,52.

Отношение к риску сохраняется сдержанным из-за слишком дорого доллара США на мировой арене.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на пятницу смотрятся так: доллар США останется в рамках 520−530 тенге, евро — 545−555 тенге, рубль — 5,00−5,12 тенге, китайский юань — 71−73 тенге.

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