Нефть и денежная масса подрывают тенге

Это было ожидаемо: внутренней поддержки недостаточно для того, чтобы противостоять внешнему напору.
Сессия четверга для доллара завершилась на уровне 524,00 тенге. Тенге выглядит слабее, чем был на прошлой неделе.
Помимо очевидных факторов в виде рублевого драйвера и недостаточности валютного предложения в целом, есть и внутренние сигналы, которые становится сложно игнорировать. Например, это ускорение роста денежной массы в Казахстане. В ноябре показатель рос двузначными темпами. Это поддерживает экономический рост, но одновременно и разгоняет инфляцию. Такой фактор вполне способен негативно влиять на нацвалюту РК.
Нефть выглядит невпечатляюще. Баррель Brent опустился до $72,52.
Отношение к риску сохраняется сдержанным из-за слишком дорого доллара США на мировой арене.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на пятницу смотрятся так: доллар США останется в рамках 520−530 тенге, евро — 545−555 тенге, рубль — 5,00−5,12 тенге, китайский юань — 71−73 тенге.