Порошковое верблюжье молоко начнут выпускать в Мангистауской области

В животноводстве объем выпуска продукции увеличился на 31%. Введен в эксплуатацию продовольственный склад с объемом инвестиций 4 млрд тенге ($7,5 млн).
«В 2025 году совместно с иностранными инвесторами планируем реализовать проект “Строительство завода по производству сухого порошка верблюжьего молока” в Мангистауском районе. Общая стоимость проекта — 2,2 млрд тенге ($4,1 млн). В случае полной реализации завода ожидается переработка 1 500 тонн верблюжьего молока в год», — сказал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе пресс-конференции на площадке СЦК.
В следующем году планируется запустить предприятие по производству яиц и мяса птицы стоимостью 3,5 млрд тенге ($6,6 млн) и тепличный комплекс. В целом за счет государственной поддержки в регионе в соответствии с Дорожной картой по развитию АПК в 2024—2026 годах будут реализованы 10 инвестиционных проектов на сумму 15 млрд тенге ($28 млн). Это, в свою очередь, позволит постепенно наполнять внутренний рынок местными натуральными продуктами.