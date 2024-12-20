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Порошковое верблюжье молоко начнут выпускать в Мангистауской области

АСТАНА, 20 дек — Sputnik. Мангистау — не самый благоприятный регион для развития сельского хозяйства. Но даже здесь в этом году аграрии произвели продукции на сумму около 34,5 млрд тенге ($65,5 млн). Об этом глава региона заявил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций (СЦК).

Источник: Sputnik.kz

В животноводстве объем выпуска продукции увеличился на 31%. Введен в эксплуатацию продовольственный склад с объемом инвестиций 4 млрд тенге ($7,5 млн).

«В 2025 году совместно с иностранными инвесторами планируем реализовать проект “Строительство завода по производству сухого порошка верблюжьего молока” в Мангистауском районе. Общая стоимость проекта — 2,2 млрд тенге ($4,1 млн). В случае полной реализации завода ожидается переработка 1 500 тонн верблюжьего молока в год», — сказал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе пресс-конференции на площадке СЦК.

В следующем году планируется запустить предприятие по производству яиц и мяса птицы стоимостью 3,5 млрд тенге ($6,6 млн) и тепличный комплекс. В целом за счет государственной поддержки в регионе в соответствии с Дорожной картой по развитию АПК в 2024—2026 годах будут реализованы 10 инвестиционных проектов на сумму 15 млрд тенге ($28 млн). Это, в свою очередь, позволит постепенно наполнять внутренний рынок местными натуральными продуктами.

экономика
сельское хозяйство