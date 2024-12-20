Порошковое верблюжье молоко начнут выпускать в Мангистауской области

В следующем году планируется запустить предприятие по производству яиц и мяса птицы стоимостью 3,5 млрд тенге ($6,6 млн) и тепличный комплекс. В целом за счет государственной поддержки в регионе в соответствии с Дорожной картой по развитию АПК в 2024—2026 годах будут реализованы 10 инвестиционных проектов на сумму 15 млрд тенге ($28 млн). Это, в свою очередь, позволит постепенно наполнять внутренний рынок местными натуральными продуктами.