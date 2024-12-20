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В Туапсе с застройщика гостиницы взыщут более 1 млрд рублей

Ущерб природе от строительства гостиницы в Туапсе превысил 1 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Туапсинском районе с застройщика гостиницы взыщут более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как выяснилось, во время строительства проведены работы, которые в проекте не предусматривались. Плодородный слой почвы в водоохранной зоне разрушило. А отходы сбрасывали в Черное море.

Прокуратура потребовала возместить застройщиком причиненный ущерб и рекультивировать земельный участок. Суд требования удовлетворил.

Имущество и счета юридического лица арестованы.

строительство