Средняя зарплата в Казахстане в 2024 году по стране и регионам

Показатель средней зарплаты по Казахстану
Средняя зарплата по Казахстану отображает средний уровень доходов населения, скорость развития экономики, рост благосостояния. Для статистики важно не только рассчитать средний показатель, но и сравнить его с предыдущими периодами. Средняя зарплата в Казахстане вычисляется по простому алгоритму: весь размер начисленного заработного фонда делится на количество работников по стране.
Согласно пп. 37 п. 1 ст. 1 Трудового кодекса РК, зарплата — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. На основании правил Международной организации труда, для ведения статистики Бюро национальной статистики РК учитывает не только саму зарплату по окладу или тарифной сетке, но и единовременные выплаты и премии, компенсации за условия труда и оплата за неотработанное время.
В общегосударственную статистику по заработной плате не включаются доходы работников, которые работают на малых предприятиях либо на предприятиях с менее, чем 100 наемными работниками.
Важно понимать, что вся статистика по зарплатам ведется по начислениям до вычета налогов, то есть по так называемой «грязной» зарплате. «Чистая» зарплата, которую работники получают на руки, ниже, так как из нее вычитается ряд налогов и взносов (ИПН, ОПВ, ВОСМС). Поэтому не стоит удивляться показателям средней зарплаты по стране или регионам. Для более реалистичной картины показателя зарплаты на руки достаточно отнять определенный процент на налоги.
Какая средняя зарплата в Казахстане в 2024 году? Согласно самому последнему отчету Бюро национальной статистики РК, по состоянию на III квартал 2024 года средняя месячная заработная плата в Казахстане составила 390 328 тенге. По сравнению с показателем средней зарплаты годичной давности доход работника в 2024 году вырос на 11,3%.
Важно учитывать также рост в номинальном и реальном показателе. Номинальный рост демонстрирует только фактическое увеличение зарплат в виде большей суммы в тенге, чем работник получал ранее. Реальный рост средней зарплаты учитывает инфляцию и реальную покупательную способность определенной суммы денег. Номинальный рост средней зарплаты в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года составил 11,3%, а реальный — 2,7%.
Средняя зарплата по регионам
Средняя зарплата по Казахстану отличается от региона к региону. Хотя в целом средняя зарплата — это важный статистический показатель, необходимо учитывать как уровень неравенства доходов граждан, так и разброс зарплат по регионам. Поэтому средняя зарплата по стране — это такая себе «средняя температура по палате».
Согласно отчету Бюро национальной статистики РК, лидерами в 2024 году по уровню средней заработной платы стали Атырауская, Мангистауская и Улытауская области:
- Атырауская — 630 894 тенге (+4,7%);
- Мангистауская — 570 233 тенге (+9,8%);
- Ұлытау — 515 543 тенге (+9,4%).
Средняя зарплата в остальных регионах составила:
Абай — 334 507 тенге (+14,2%);
Акмолинская — 328 210 тенге (+12,5%);
Актюбинская — 368 600 тенге (+14,2%);
Алматинская — 308 314 тенге (+13,1%);
ЗКО — 340 084 тенге (+8,1%);
Жамбылская — 279 645 тенге (+8,5%);
Жетісу — 280 464 тенге (+8,0%);
Карагандинская — 374 937 тенге (+13,7%);
Костанайская — 338 366 тенге (+14,0%);
Кызылординская — 325 206 тенге (+7,1%);
Павлодарская — 361 065 тенге (+12,8%);
СКО — 286 956 тенге (+11,2%);
Туркестанская — 266 590 тенге (+7,1%);
ВКО — 360 098 тенге (+13,7%);
Астана — 504 212 тенге (+12,1%);
Алматы — 471 264 тенге (+15,2%);
Шымкент — 309 733 тенге (+16,1%).
Лидерами по реальному, а не номинальному росту средней зарплаты в РК стали Шымкент (+7,9%), Алматинская область (+7,2%) и Алматы (+6,2%). А вот в Атырауской, ЗКО, Жетісу, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях реальная покупательная способность средней зарплаты по сравнению с 2024 годом снизилась.
Средняя зарплата по РК в 2024 году до вычета налогов составила 390 328 тенге. По сравнению с аналогичным кварталом 2023 года в номинальном показателе она выросла на 11,3%, в реальном — на 2,7%. В региональном разрезе самые высокие зарплаты в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях, а самый высокий реальный рост за год в Шымкенте.