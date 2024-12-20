Средняя зарплата в Казахстане в 2024 году по стране и регионам

Важно понимать, что вся статистика по зарплатам ведется по начислениям до вычета налогов, то есть по так называемой «грязной» зарплате. «Чистая» зарплата, которую работники получают на руки, ниже, так как из нее вычитается ряд налогов и взносов (ИПН, ОПВ, ВОСМС). Поэтому не стоит удивляться показателям средней зарплаты по стране или регионам. Для более реалистичной картины показателя зарплаты на руки достаточно отнять определенный процент на налоги.