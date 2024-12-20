В 2025 году в Узбекистане планируется освоить $43 млрд инвестиций — на что их направят

Было отмечено, что с 2017 года в экономику Узбекистана из всех источников было привлечено $188 млрд инвестиций, из которых $87 млрд составили иностранные вложения. Это позволило увеличить долю инвестиций в ВВП до более чем 30%, что стало основой для устойчивого экономического роста.