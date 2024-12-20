Средняя зарплата в Минске за январь-октябрь текущего года превысила Br2980

По словам председателя комитета, динамично растет уровень оплаты труда работников. «В январе — октябре 2024 г. номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в организациях города составила Br2980,9. Мы продолжаем работу над созданием условий для трудовой занятости граждан. Каждый, кто хочет работать, имеет все возможности реализовать себя в любой сфере деятельности», — подчеркнул он.