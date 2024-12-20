Как изменятся тарифы на «коммуналку» в Омской области в 2025 году

В РЭК отметили, что в первом полугодии тарифы для омичей останутся прежними, а с июля 2025 года общий платеж за «коммуналку» увеличится на 14%.
Так, стоимость природного газа, поставляемого населению ООО «Газпром межрегионгаз Омск», останется без изменений — от 6,95 до 11,24 ₽/куб.м.
С 1 июля 2025 года стоимость сжиженного газа из групповых резервуарных установок для потребителей ООО «Омская областная газовая компания» составит 50,45 ₽/кг; для потребителей АО «Омскгоргаз» — 51,90 ₽/кг (117,81 ₽/куб.м — с приборами учета).
Тарифы на услугу по обращению с ТКО на второе полугодие, как обычно, установят в июне 2025 года.
Кроме того, с 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию на 48 — 69 копеек для первого диапазона потребления (до 3900 кВт*ч/мес). Тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, увеличится до 6,27 ₽/кВт*ч. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов, тариф на электроэнергию будет ниже на 30% и составит — 4,38 ₽/кВт*ч.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей АО «ОмскВодоканал» с июля 2025 года составят: питьевая вода — 27,78 ₽/куб.м (ранее тариф составлял 24,37 ₽/куб.м) и водоотведение — 31,94 ₽/куб.м (ранее тариф составлял 28,03 ₽/куб.м).