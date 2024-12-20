Как изменятся тарифы на «коммуналку» в Омской области в 2025 году

Кроме того, с 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию на 48 — 69 копеек для первого диапазона потребления (до 3900 кВт*ч/мес). Тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, увеличится до 6,27 ₽/кВт*ч. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов, тариф на электроэнергию будет ниже на 30% и составит — 4,38 ₽/кВт*ч.