Узбекистан увеличит добычу газа — президент провел совещание

Трансформация АО «Узбекнефтегаз» будет продолжена, одними из главных задач при этом будут снижение себестоимости и улучшение международного кредитного рейтинга. В следующем году планируется привлечь средства из международных источников на финансирование проектов производства и геологоразведочных работ.