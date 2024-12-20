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Узбекистан увеличит добычу газа — президент провел совещание

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Власти Узбекистана планируют в следующем году увеличить добычу газа в стране за счет ремонта действующих эксплуатационных скважин, а также освоения новых месторождений, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.uz

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа.

В ходе совещания председатель акционерного общества «Узбекнефтегаз» представил отчет о проделанной работе в текущем году и приоритетных задачах на 2025 год.

Отмечалось, что ведется работа над рядом проектов с участием иностранных компаний. В сотрудничестве с ними сформированы проекты стабилизации объемов добычи газа в следующем году.

«В частности, с привлечением современных технологий будут пробурены новые и отремонтированы действующие эксплуатационные скважины».

говорилось на совещании.

Основной проблемой отрасли названо недостаточное на протяжении долгих лет внимание к геологоразведочным работам. В результате отдельные месторождения почти исчерпали свои запасы, а эффективность других остается низкой.

Для решения этой проблемы планируется внедрить современные технологии и начать геологоразведку на 15 перспективных участках. Площадь сейсморазведки будет увеличена до 6,5 тысячи квадратных километров.

Ответственным лицам поручено разработать с привлечением крупных зарубежных компаний и экспертов программу по развитию геологии и освоению новых месторождений в 2025 году.

Трансформация АО «Узбекнефтегаз» будет продолжена, одними из главных задач при этом будут снижение себестоимости и улучшение международного кредитного рейтинга. В следующем году планируется привлечь средства из международных источников на финансирование проектов производства и геологоразведочных работ.

Наряду с инвестициями и новыми технологиями важное значение имеет и кадровый вопрос, отметил глава государства. Даны указания по повышению качества обучения и подготовке современных специалистов, приглашению квалифицированных соотечественников, ведущих деятельность за рубежом.

Шавкат Мирзиеев
экономика
энергетика