Узбекистан увеличит добычу газа — президент провел совещание

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа.
В ходе совещания председатель акционерного общества «Узбекнефтегаз» представил отчет о проделанной работе в текущем году и приоритетных задачах на 2025 год.
Отмечалось, что ведется работа над рядом проектов с участием иностранных компаний. В сотрудничестве с ними сформированы проекты стабилизации объемов добычи газа в следующем году.
«В частности, с привлечением современных технологий будут пробурены новые и отремонтированы действующие эксплуатационные скважины».
Основной проблемой отрасли названо недостаточное на протяжении долгих лет внимание к геологоразведочным работам. В результате отдельные месторождения почти исчерпали свои запасы, а эффективность других остается низкой.
Ответственным лицам поручено разработать с привлечением крупных зарубежных компаний и экспертов программу по развитию геологии и освоению новых месторождений в 2025 году.
Трансформация АО «Узбекнефтегаз» будет продолжена, одними из главных задач при этом будут снижение себестоимости и улучшение международного кредитного рейтинга. В следующем году планируется привлечь средства из международных источников на финансирование проектов производства и геологоразведочных работ.
Наряду с инвестициями и новыми технологиями важное значение имеет и кадровый вопрос, отметил глава государства. Даны указания по повышению качества обучения и подготовке современных специалистов, приглашению квалифицированных соотечественников, ведущих деятельность за рубежом.