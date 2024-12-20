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В Красноярске оштрафовали распространителя рекламы услуг стоматологии

Жители краевой столицы жаловались на регулярные спам-звонки.

Источник: Engin Akyurt/CC0

В Красноярске оштрафовали распространителя рекламы услуг стоматологической клиники за спам-звонки. Как рассказали в управлении Федеральной антимонопольной службы, на навязчивый обзвон пожаловался местный житель, и выяснилось, что раньше организацию уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. На этот раз сумма штрафа составила 10 тысяч рублей.

В управлении напоминают: если потребитель не давал согласия на рекламные звонки, подобные действия являются нарушением закона. В случае регулярных спам-звонков или СМС заявитель может направить онлайн-жалобу своему оператору связи.