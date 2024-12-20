В Красноярске оштрафовали распространителя рекламы услуг стоматологии

В Красноярске оштрафовали распространителя рекламы услуг стоматологической клиники за спам-звонки. Как рассказали в управлении Федеральной антимонопольной службы, на навязчивый обзвон пожаловался местный житель, и выяснилось, что раньше организацию уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. На этот раз сумма штрафа составила 10 тысяч рублей.