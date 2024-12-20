С 1 января в Краснодаре начнёт действовать тариф на ливнёвки

Оплачивать тариф на ливнёвки будут индивидуальные предприниматели, юридические лица и бюджетные организации. Стоимость составит 20,46 рублей за кубометр.
Наличие тарифа и инвестиционной программы позволит МКУ участвовать в программах по привлечению дополнительных источников финансирования, в том числе из краевого и федерального бюджетов, различных фондов. Это даст возможность реализовать значимые для города проекты.
За счёт поступлений от нового тарифа станет возможной реконструкция водоотводящей системы по балке реки Осечки, стоимость которой составляет более 7 млрд рублей. Это позволит избежать подтоплений территории площадью более 330 гектаров, прилегающей к Ростовскому шоссе на участке от улицы Ягодина до посёлка Колосистого.
Ранее оплату за пользование ливневыми канализациями ввели в Сочи, Новороссийске, Москве, Новосибирске и других городах, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.