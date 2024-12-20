С 1 января в Краснодаре начнёт действовать тариф на ливнёвки

За счёт поступлений от нового тарифа станет возможной реконструкция водоотводящей системы по балке реки Осечки, стоимость которой составляет более 7 млрд рублей. Это позволит избежать подтоплений территории площадью более 330 гектаров, прилегающей к Ростовскому шоссе на участке от улицы Ягодина до посёлка Колосистого.