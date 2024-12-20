Национальный Банк Казахстана окончательно урегулировал спор с братьями Стати

«Национальный Банк Казахстана сообщает об успешном завершении процесса урегулирования судебных споров между Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Казахстана и сторонами Стати. В результате урегулирования Национальному Банку Казахстана удалось достичь отказа сторон Стати от притязаний на активы Национального фонда Республики Казахстан и возвращения в свое распоряжение активов Национального фонда Республики Казахстан, находившихся под обеспечительными мерами в Швеции».