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Национальный Банк Казахстана окончательно урегулировал спор с братьями Стати

АСТАНА, 20 дек — Sputnik. Не предварительные договоренности, а «окончательное урегулирование судебных споров» — Нацбанк Казахстана настаивает именно на этой формулировке.

Источник: Пресс-служба Национального банка Казахстана

«Национальный Банк Казахстана сообщает об успешном завершении процесса урегулирования судебных споров между Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Казахстана и сторонами Стати. В результате урегулирования Национальному Банку Казахстана удалось достичь отказа сторон Стати от притязаний на активы Национального фонда Республики Казахстан и возвращения в свое распоряжение активов Национального фонда Республики Казахстан, находившихся под обеспечительными мерами в Швеции».

заявлено в официальном сообщении.

Как считают в Нацбанке, это «открывает новые возможности для повышения операционной гибкости и привлечения более широкого круга потенциальных инвестиционных партнеров, что поспособствует созданию условий для улучшения долгосрочной доходности Национального фонда Республики Казахстан».

Конкретные условия соглашения об окончательном урегулировании являются конфиденциальными, уточнили в Нацбанке.