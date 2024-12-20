Российский рубль вырос в цене, доллар и юань подешевели на торгах 20 декабря

Доллар подешевел на Br0,0252 — его курс составил Br3,4468 за $1.Курс юаня стал ниже на Br0,0296 и составил Br4,7622 за 10 юаней.
Курс российского рубля повысился на Br0,0073 и составил Br3,3875 за 100 российских рублей.
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подорожал на торгах 20 декабря, доллар и юань упали в цене. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0252 — его курс составил Br3,4468 за $1.Курс юаня стал ниже на Br0,0296 и составил Br4,7622 за 10 юаней.
Курс российского рубля повысился на Br0,0073 и составил Br3,3875 за 100 российских рублей.