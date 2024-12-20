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Курс доллара начал снижение на торгах в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,86 тенге, снизившись на 0,14 тенге.

Курс юаня вырос на 0,07 тенге, достигнув отметки 71,74 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,37−527,93 тенге, евро — по 543,83−549,02 тенге, рубли — по 5,05−5,13 тенге.

Вместе с тем цены на нефть снижаются на торгах 20 декабря.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,95%, до 72,19 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 2,69%, до 68,69 доллара за баррель.

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