Курс доллара начал снижение на торгах в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,86 тенге, снизившись на 0,14 тенге.
Курс юаня вырос на 0,07 тенге, достигнув отметки 71,74 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,37−527,93 тенге, евро — по 543,83−549,02 тенге, рубли — по 5,05−5,13 тенге.
Вместе с тем цены на нефть снижаются на торгах 20 декабря.
Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,95%, до 72,19 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 2,69%, до 68,69 доллара за баррель.