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Льготные лекарства в Крыму: государство выделило 842 миллиона

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. На льготное лекарственное обеспечение выделено 842 миллиона рублей из федерального бюджета, из бюджета Крыма — 2,7 миллиарда, сообщает Минздрав республики.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках федерального финансирования на льготное лекарственное обеспечение выделено 842,2 млн рублей. Из бюджета Республики Крым на обеспечение пациентов льготными лекарственными препаратами выделено 2,7 млрд рублей», — говорится в сообщении министерства здравоохранения Республики Крым.

Также, по данным минздрава республики, уже идет активная фаза заключения контрактов на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания по всем заявленным позициям, а также поставка товаров.

Во время Прямой линии с президентом России к Владимиру Путину обратилась пенсионерка из Керчи, она пожаловалась на отсутствие в Крыму бесплатных препаратов для онкологических больных и необходимость приобретать их за свой счет, прозвучал в ходе большой пресс-конференции президента РФ, совмещенной с Прямой линией. По словам Путина, средства на обеспечение пациентов льготными препаратами в России выделены в достаточном объеме, любая нехватка лекарств в регионах является недоработкой на местах.

медицина