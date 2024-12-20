Льготные лекарства в Крыму: государство выделило 842 миллиона

«В рамках федерального финансирования на льготное лекарственное обеспечение выделено 842,2 млн рублей. Из бюджета Республики Крым на обеспечение пациентов льготными лекарственными препаратами выделено 2,7 млрд рублей», — говорится в сообщении министерства здравоохранения Республики Крым.
Также, по данным минздрава республики, уже идет активная фаза заключения контрактов на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания по всем заявленным позициям, а также поставка товаров.
Во время Прямой линии с президентом России к Владимиру Путину обратилась пенсионерка из Керчи, она пожаловалась на отсутствие в Крыму бесплатных препаратов для онкологических больных и необходимость приобретать их за свой счет, прозвучал в ходе большой пресс-конференции президента РФ, совмещенной с Прямой линией. По словам Путина, средства на обеспечение пациентов льготными препаратами в России выделены в достаточном объеме, любая нехватка лекарств в регионах является недоработкой на местах.