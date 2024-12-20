В аэропорту Казани начали проектировать третий терминал

На разработку концепции нового терминала было выделено 2 млн руб. Согласно техническому заданию, здание должно органично вписываться в архитектурный ансамбль существующих терминалов. Проект предусматривает создание четырехполосного автомобильного подъезда, двухзонной парковки и благоустройство привокзальной площади с зелеными насаждениями. Подрядчику также предстоит разработать схему транспортного движения вокруг здания.