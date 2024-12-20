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В аэропорту Казани начали проектировать третий терминал

В международном аэропорту Казани начали проектирование третьего пассажирского терминала. Об этом РБК Татарстан сообщили в пресс-службе аэропорта.

Источник: Коммерсантъ

«На сегодняшний день осуществляется проектирование терминала 3. Этап строительства будет начат после получения положительного заключения по проекту от Главгосэкспертизы России», — уточнили представители аэропорта.

На разработку концепции нового терминала было выделено 2 млн руб. Согласно техническому заданию, здание должно органично вписываться в архитектурный ансамбль существующих терминалов. Проект предусматривает создание четырехполосного автомобильного подъезда, двухзонной парковки и благоустройство привокзальной площади с зелеными насаждениями. Подрядчику также предстоит разработать схему транспортного движения вокруг здания.