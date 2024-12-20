На всех станциях Екатеринбургского метро стали продавать QR-билеты

Пассажиры могут купить QR-билет в кассе или через автомат по продаже билетов. При приобретении билета в кассе им можно воспользоваться только на станции покупки. Если QR-билет куплен через автомат, то проехать по нему можно будет на любой станции метрополитена.
«Обращаем ваше внимание, что билет действителен до конца текущих суток», — говорится в сообщении.
Первые QR-билеты в метро Екатеринбурга начали продавать в начале ноября. Они были доступны только на четырех станциях.
Напомним, что в предстоящий Новый год метро столицы Урала будет работать на час дольше.