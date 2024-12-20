В школы Волгоградской области передали 43 новых автобуса

Отметим, что в Волгоградской области ведется комплексная работа по созданию комфортных и безопасных условий для юных жителей региона. Так, с 2016 по 2024 год школьный автопарк обновлен на 98%. Проводимые мероприятия направлены на достижение целей нацпроекта «Образование».