В школы Волгоградской области передали 43 новых автобуса

В 2024 году в образовательные учреждения региона поступили 43 единицы современной техники на 900 мест. Программа «Школьный автобус» реализуется совместно с Министерством просвещения и Минпромторгом. Она получает положительный отклик у директоров, педагогов, родителей и детей, отметила Лариса Савина.
По информации облкомобразования, новые автобусы отправятся в 25 муниципальных районов Волгоградской области. Все машины оснащены ограничителем скорости, внутренним и наружным громкоговорящим устройством, стеллажами для портфелей. Также транспорт оборудован системой, которая препятствует началу движения при открытых или не полностью закрытых дверях.
Ежедневный подвоз к местам учебы и обратно из 719 населенных пунктов осуществляется для более 11,1 тыс. обучающихся. Школьные автобусы курсируют по 642 маршрутам, общая протяженность которых составляет 8 тыс. км.
Отметим, что в Волгоградской области ведется комплексная работа по созданию комфортных и безопасных условий для юных жителей региона. Так, с 2016 по 2024 год школьный автопарк обновлен на 98%. Проводимые мероприятия направлены на достижение целей нацпроекта «Образование».
Вопросам модернизации специализированного и общественного транспорта особое внимание уделяет губернатор Андрей Бочаров. Так, по нацпроекту «Культура» в районные ДК поступили 12 автоклубов для организации гастрольной деятельности. Поэтапно реализуются задачи модернизации парка общественного транспорта с акцентом на экологичную электро- и газомоторную технику.