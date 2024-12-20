Идея обсуждалась в ходе прямой линии с Владимиром Путиным 19 декабря, когда президенту поступил вопрос о перспективах расширения маршрута ВСМ. Глава государства назвал предложение интересным и отметил, что его необходимо детально проработать.
«В первую очередь, нам предстоит завершить проект Москва — Санкт-Петербург. Это задача номер один, над которой мы активно работаем. После этого можно будет масштабировать проект на другие регионы», — отметил Старовойт.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что президент Владимир Путин отметил, что для продления магистрали важно решить существующие проблемы на пути к Адлеру и Черному морю в Краснодарском крае, где узкие участки дорог создают серьезные заторы.
«Водители порой часами стоят в пробках на этом маршруте. Сначала нужно устранить такие “бутылочные горлышки”, а затем уже рассматривать новые точки для включения в проект», — заявил глава государства.
Высокоскоростная магистраль Москва — Адлер, если будет продлена, станет важным транспортным коридором, соединяющим ключевые города юга России с центральной частью страны. Однако сроки возможного расширения пока не называются.
Минтранс России рассматривает возможность продления ВСМ Москва — Адлер до Махачкалы и Грозного
В Министерстве транспорта РФ допускают возможность продления высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Адлер до Махачкалы и Грозного. Реализация такого проекта станет возможной после завершения строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщил глава Минтранса Роман Старовойт, передает ТАСС.
Идея обсуждалась в ходе прямой линии с Владимиром Путиным 19 декабря, когда президенту поступил вопрос о перспективах расширения маршрута ВСМ. Глава государства назвал предложение интересным и отметил, что его необходимо детально проработать.