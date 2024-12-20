Минтранс России рассматривает возможность продления ВСМ Москва — Адлер до Махачкалы и Грозного

Идея обсуждалась в ходе прямой линии с Владимиром Путиным 19 декабря, когда президенту поступил вопрос о перспективах расширения маршрута ВСМ. Глава государства назвал предложение интересным и отметил, что его необходимо детально проработать.



«В первую очередь, нам предстоит завершить проект Москва — Санкт-Петербург. Это задача номер один, над которой мы активно работаем. После этого можно будет масштабировать проект на другие регионы», — отметил Старовойт.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что президент Владимир Путин отметил, что для продления магистрали важно решить существующие проблемы на пути к Адлеру и Черному морю в Краснодарском крае, где узкие участки дорог создают серьезные заторы.



«Водители порой часами стоят в пробках на этом маршруте. Сначала нужно устранить такие “бутылочные горлышки”, а затем уже рассматривать новые точки для включения в проект», — заявил глава государства.



Высокоскоростная магистраль Москва — Адлер, если будет продлена, станет важным транспортным коридором, соединяющим ключевые города юга России с центральной частью страны. Однако сроки возможного расширения пока не называются.