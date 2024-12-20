Глава дептранса Маркин: «Самара вряд ли уйдет от частных автобусных перевозок»

«Это свободный рынок. Последние торги это показывают. У нас появился новый перевозчик из другого города на новые маршруты. Считаю, что ТТУ необходимо сконцентрироваться на той маршрутной сети, которая у него уже есть. Перевозки — это конкурентная среда, и в ней должен победить тот перевозчик, который лучше остальных», — рассказал Маркин.