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Глава дептранса Маркин: «Самара вряд ли уйдет от частных автобусных перевозок»

Замглавы Самары рассказал, почему в городе автобусные перевозки отданы частникам.

Источник: Комсомольская правда

В перспективе Самара вряд ли уйдет от частных автобусных перевозок и маловероятно, что эта сфера будет полностью отдана ТТУ. Об этом «Комсомолке» сообщил замглавы Самары — руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.

«Это свободный рынок. Последние торги это показывают. У нас появился новый перевозчик из другого города на новые маршруты. Считаю, что ТТУ необходимо сконцентрироваться на той маршрутной сети, которая у него уже есть. Перевозки — это конкурентная среда, и в ней должен победить тот перевозчик, который лучше остальных», — рассказал Маркин.

Также он объяснил, почему в Новокуйбышевске удобно, когда за перевозки отвечает муниципальное предприятие ПТП, а в Самаре невыгодно, в связи с чем автобусные перевозки отданы частникам.

«Сравнивать Самару и Новокуйбышевск сложно, хотя бы по количеству проживающих. У нас естественная монополия остается за ТТУ и метрополитеном. На ТТУ мы оформили лицензию на перевозку автотранспортом. В перспективе оно будет заниматься автомобильными перевозками», — отметил замглавы города.