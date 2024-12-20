Глава дептранса Маркин: «Самара вряд ли уйдет от частных автобусных перевозок»

В перспективе Самара вряд ли уйдет от частных автобусных перевозок и маловероятно, что эта сфера будет полностью отдана ТТУ. Об этом «Комсомолке» сообщил замглавы Самары — руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.
«Это свободный рынок. Последние торги это показывают. У нас появился новый перевозчик из другого города на новые маршруты. Считаю, что ТТУ необходимо сконцентрироваться на той маршрутной сети, которая у него уже есть. Перевозки — это конкурентная среда, и в ней должен победить тот перевозчик, который лучше остальных», — рассказал Маркин.
Также он объяснил, почему в Новокуйбышевске удобно, когда за перевозки отвечает муниципальное предприятие ПТП, а в Самаре невыгодно, в связи с чем автобусные перевозки отданы частникам.
«Сравнивать Самару и Новокуйбышевск сложно, хотя бы по количеству проживающих. У нас естественная монополия остается за ТТУ и метрополитеном. На ТТУ мы оформили лицензию на перевозку автотранспортом. В перспективе оно будет заниматься автомобильными перевозками», — отметил замглавы города.