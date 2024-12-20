В центре Екатеринбурга установят 13 новых паркоматов

Еще восемь аппаратов установят до конца текущей недели. Остальные работы проведут до 25 декабря. После установки их подключат и настроят. Все работы будет проведены до конца 2024 года. В это время они смогут оплачивать парковку другими способами. Наиболее удобным является приложение «Горпарковки».