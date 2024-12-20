В центре Екатеринбурга установят 13 новых паркоматов. Так, их станет 86 в городе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
— По заказу Администрации Екатеринбурга в центре уральской столицы продолжаются работы по установке новых паркоматов. Сейчас специалисты разместили одно устройство по адресу: улица Горького, 29, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Еще восемь аппаратов установят до конца текущей недели. Остальные работы проведут до 25 декабря. После установки их подключат и настроят. Все работы будет проведены до конца 2024 года. В это время они смогут оплачивать парковку другими способами. Наиболее удобным является приложение «Горпарковки».
Старые устройства работали с 2014 года. Их перенесут на другие локации или спишут. Ранее администрация увеличила количество стоянок почти вдвое. Стоимость парковки составляет 50 рублей в час.