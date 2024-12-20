Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оплата проезда в метро лицом выйдет жителям Самары дешевле

В Самаре стоимость проезда в метро при оплате лицом составит 24 рубля.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре появится возможность оплатить проезд в метро по биометрии. При таком способе оплаты поездка будет стоить дешевле. Об этом «Комсомолке» сообщил замглавы Самары — руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.

«Мы впервые начинаем практику Face ID, которая пока будет работать в метрополитене. Человек сможет оплатить проезд улыбкой. Стоимость поездки в этом случае будет 24 рубля. Подробности мы раскроем позже», — рассказал Маркин.

Сервис планируют запустить до конца 2024 года. Возможность введения нового способа оплаты проезда с использованием биометрических данных обсуждается уже давно. Для этого пассажирам не понадобятся ни наличка, ни банковские карты, ни смартфоны.

Ранее самарский эксперт оценил возможность введения оплаты проезда по биометрии в метро Самары. Он считает, что это очень удобно, но дорого. Напомним, в Самаре поднимут стоимость проезда в общественном транспорте с 1 января 2025 года.

метро