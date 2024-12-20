Оплата проезда в метро лицом выйдет жителям Самары дешевле

В Самаре появится возможность оплатить проезд в метро по биометрии. При таком способе оплаты поездка будет стоить дешевле. Об этом «Комсомолке» сообщил замглавы Самары — руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.
«Мы впервые начинаем практику Face ID, которая пока будет работать в метрополитене. Человек сможет оплатить проезд улыбкой. Стоимость поездки в этом случае будет 24 рубля. Подробности мы раскроем позже», — рассказал Маркин.
Сервис планируют запустить до конца 2024 года. Возможность введения нового способа оплаты проезда с использованием биометрических данных обсуждается уже давно. Для этого пассажирам не понадобятся ни наличка, ни банковские карты, ни смартфоны.
Ранее самарский эксперт оценил возможность введения оплаты проезда по биометрии в метро Самары. Он считает, что это очень удобно, но дорого. Напомним, в Самаре поднимут стоимость проезда в общественном транспорте с 1 января 2025 года.