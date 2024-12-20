Штрафы в Казахстане станут больше с 1 января 2025 года

За превышение скорости штрафы поднимутся не только из-за роста МРП, но также из-за упомянутых поправок. Так, за превышение скорости на 60 и выше км/ч от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП (часть 3−1 в статью 592 КОАП) — 157 280 тенге. Вообще же разброс (в зависимости от величины превышения) следующий: от 19 660 (от 10 до 20 км/ч) до 235 920 тенге (60 МРП, повторное в течение года превышение на 60 км/ч и больше).