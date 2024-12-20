Ставки налогов на квартиры и комнаты повысятся в Беларуси в 2025 году

Ставки подоходного налога на сдачу в аренду комнат и квартир физлицами (не ИП), повысятся примерно на 5−7% в зависимости от того, расположена квартира в Минске или в другом городе. Так, ставка для Минска — 50 рублей за комнату (было 47 рублей), для областных центров — 46 рублей за комнату (было 44 рубля).