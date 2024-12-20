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Поток туристов в Новосибирскую область увеличился на 30 процентов

За год он достиг 3 млн поездок.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области подвели итоги посещения региона туристами за 10 месяцев 2024 года. Так за этот период регион принял на 30% туристов больше, чем в предыдущие сроки.

— Вместе с ростом турпотока растут доходы бизнеса. Объем платных туристских услуг населению сегодня на уровне 15,6 млрд рублей, из них 6 млрд приходится на услуги туроператоров и турагентств, 8 млрд — на услуги гостиниц и других средств размещения, — информирует министр экономического развития региона Лев Решетников.

В правительстве Новосибирской области также отметили, что за указанный период регион посетили 2,98 миллионов туристов. Таким образом регион становится лидером среди всех регионов СФО.

туризм и отдых