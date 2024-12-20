Как изменятся пособия и декретные выплаты в Казахстане в 2025 году

Также на 6,5 процента будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности. Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.