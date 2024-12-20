В Петербурге рассказали, сколько будут стоить услуги ЖКХ с 1 июля

Как сообщает Смольный, тарифы остаются льготными, в частности — за отопление 40% берет на себя бюджет. Кроме того, с 2025 года начнут применять и льготный тариф на вывоз мусора, «Фонтанка» писала об этом. Одновременно Смольный повышает тариф на содержание жилого помещения, он установлен только для нанимателей по соцнайму. С 1 июля он составит 36,13 рублей за квадрат. Федеральное правительство установило верхнюю планку роста тарифов для Петербурга на уровне 14,6%. «Принятые комитетом по тарифам Санкт-Петербурга решения отвечают федеральным параметрам», — пишет Смольный.