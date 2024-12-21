Нацбанк озвучил курс евро и курс доллара на 21 декабря

Национальный банке сохранил курсы валют на 21 декабря 2024 года, субботу.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на субботу, 21 декабря, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4720 белорусского рубля, 1 евро — 3,6140 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3802 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 20 декабря, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не подросли, но и не уменьшились.
И мы писали, что Совмин Беларуси ввел электронную визу для иностранцев.