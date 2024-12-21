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Кому в Приморье готовы платить 900 тысяч рублей в месяц: обзор вакансий

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря, ФедералПресс. Специалисты ресурса hh.ru узнали, кому в Приморье готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц. По итогам декабря среди самых востребованных специалистов, которым работодатели готовы предложить такие условия, оказались менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами, водители, курьеры и машинисты.

Источник: ТАСС

Так, больше всего готовы платить исследователю безопасности Windows — его заработная плата может достигать 900 тысяч рублей.

Далее идет стоматолог-хирург-имплантолог. Специалисту в этой области готовы платить от 250 до 700 тысяч рублей до вычета налогов.

До 650 тысяч рублей обещают агенту по недвижимости.

От 500 тысяч рублей готовы платить диспетчеру терминала в порту, взрывнику и директору филиала федеральной строительной компании.

Чуть меньше составляет заработная плата стивидора, главного геолога, водителя категории Е и машиниста буровой установки.

Напомним, ранее стало известно, кому на Дальнем Востоке готовы платить более 150 тысяч рублей в месяц.