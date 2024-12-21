Кому в Приморье готовы платить 900 тысяч рублей в месяц: обзор вакансий

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря, ФедералПресс. Специалисты ресурса hh.ru узнали, кому в Приморье готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц. По итогам декабря среди самых востребованных специалистов, которым работодатели готовы предложить такие условия, оказались менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами, водители, курьеры и машинисты.