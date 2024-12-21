Кому в Приморье готовы платить 900 тысяч рублей в месяц: обзор вакансий

Так, больше всего готовы платить исследователю безопасности Windows — его заработная плата может достигать 900 тысяч рублей.
Далее идет стоматолог-хирург-имплантолог. Специалисту в этой области готовы платить от 250 до 700 тысяч рублей до вычета налогов.
До 650 тысяч рублей обещают агенту по недвижимости.
От 500 тысяч рублей готовы платить диспетчеру терминала в порту, взрывнику и директору филиала федеральной строительной компании.
Чуть меньше составляет заработная плата стивидора, главного геолога, водителя категории Е и машиниста буровой установки.
Напомним, ранее стало известно, кому на Дальнем Востоке готовы платить более 150 тысяч рублей в месяц.