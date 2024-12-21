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Проблемный детсад в Хабаровском крае сдадут в 2025 году

Все строительные работы на объекте уже завершены.

Источник: Минстрой Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре завершаются строительно-монтажные работы в новом детском саду, открытие его планируется уже в следующем году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Детский сад рассчитан на 350 мест — это долгожданный объект, поскольку его сдача позволит разгрузить другие. В этом дошкольном учреждении откроются также дополнительные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. После окончания строительства и прохождения лицензирования в 2025 году сад начнет принимать детей, — рассказали в министерстве строительства края.

В здании завершена отделка внутренних стен и перегородок, выполнены электрические и сантехнические работы, устройство кровли, монтаж наружного освещения. Кроме того, установлен забор, смонтированы малые архитектурные формы во дворе, где смогут играть. Сейчас строители укладывают плитку, ведут монтаж вентиляционного фасада и устройство короба для системы отопления.

После ввода здания в эксплуатацию застройщик поставит в детский сад необходимое оборудование.

С прошлого года подрядчиком строительства стала «Строительная компания “Система”». С предыдущим подрядчиком контракт расторгли из-за недобросовестного отношения к работе.

строительство