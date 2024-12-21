Проблемный детсад в Хабаровском крае сдадут в 2025 году

— Детский сад рассчитан на 350 мест — это долгожданный объект, поскольку его сдача позволит разгрузить другие. В этом дошкольном учреждении откроются также дополнительные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. После окончания строительства и прохождения лицензирования в 2025 году сад начнет принимать детей, — рассказали в министерстве строительства края.