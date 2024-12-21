Казахстан вдвое увеличил поставки баранины в ОАЭ

По информации пресс-службы Минторговли, особое внимание на встрече было уделено продуктам казахстанского производства, которые пользуются растущим спросом на рынке ОАЭ. Арман Шаккалиев подчеркнул готовность Казахстана поставлять органическую сельскохозяйственную продукцию, включая охлаждённую баранину, уже завоевавшую признание в ОАЭ. Кроме того, Казахстан готов экспортировать высококачественную муку, подсолнечное масло, кондитерские изделия и молочную продукцию.