В Хабаровском крае создано более 200 рабочих мест для инвалидов

При содействии центра занятости населения работодателями и общественными организациями края с помощью альтернативного способа исполнения законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов создано 220 мест для людей с инвалидностью, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края. Как пояснили в комитете по труду, работодатели края получили такую возможность более 2 лет назад. Один из активных участников альтернативного квотирования — Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» (РО ВОРДИ), которое создало программу «Доступный труд» для трудоустройства как можно большего числа инвалидов. Программа реализуется РО ВОРДИ при поддержке правительства Хабаровского края и таких корпораций как Газпром, Сбербанк, Транснефть. — Каждое предприятие, численностью более 35 человек, имеет квоты на трудоустройство инвалидов, но не все они могут оборудовать подходящие рабочие места. Система альтернативного квотирования подразумевает передачу предприятиями в ВОРДИ этих квот вместе с предусмотренными на оплату труда средствами. ВОРДИ, в свою очередь, создает для инвалидов рабочие места. Центр занятости помогает инвалидам найти подходящую работу. На 1 декабря 2024 года между сторонами заключено 46 соглашений и создано 220 рабочих мест, из них 99 рабочих мест по соглашениям с РО ВОРДИ, — рассказали в комитете. Так, индивидуальный предприниматель Денис Луханин, не имеющий возможности трудоустроить у себя в организации инвалидов, заключил соглашение с РО ВОРДИ. По данному соглашению РО ВОРДИ трудоустроило инвалида по зрению Николая Гурьева. В этом году он переехал из Новосибирска в Хабаровск на постоянное место жительства и обратился в центр занятости в поисках работы.