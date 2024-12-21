Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье

Темой декабрьского заседания Госсовета стали вопросы поддержки российских семей. Путину рассказали о том, что застройщики работают в основном в мегаполисах или крупных городских агломерациях. В города малые что-то строить мало кто стремится. Между тем, многодетные семьи с тремя детьми чаще появляются в небольших городах с населением до 100 тысяч человек.
Владимир Путин предложил разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке. Но только в тех местностях, где строительство нового жилья практически не ведется. В таких городах мера поддержки не вызовет коллапса на рынке жилья, потому как первичный рынок там вовсе отсутствует.
«Прошу правительство просто это проработать и выработать ясные критерии, что такое населенные пункты, в которых мало строится нового жилья или практически не строится. Нужно, чтобы это были ясные, понятные критерии, лишенные всяких возможностей для манипуляции», — поручил глава государства.