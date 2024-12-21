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Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия семейной ипотеки под 6% годовых, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Темой декабрьского заседания Госсовета стали вопросы поддержки российских семей. Путину рассказали о том, что застройщики работают в основном в мегаполисах или крупных городских агломерациях. В города малые что-то строить мало кто стремится. Между тем, многодетные семьи с тремя детьми чаще появляются в небольших городах с населением до 100 тысяч человек.

Владимир Путин предложил разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке. Но только в тех местностях, где строительство нового жилья практически не ведется. В таких городах мера поддержки не вызовет коллапса на рынке жилья, потому как первичный рынок там вовсе отсутствует.

«Прошу правительство просто это проработать и выработать ясные критерии, что такое населенные пункты, в которых мало строится нового жилья или практически не строится. Нужно, чтобы это были ясные, понятные критерии, лишенные всяких возможностей для манипуляции», — поручил глава государства.

Путин Владимир
недвижимость