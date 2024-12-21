Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье

Темой декабрьского заседания Госсовета стали вопросы поддержки российских семей. Путину рассказали о том, что застройщики работают в основном в мегаполисах или крупных городских агломерациях. В города малые что-то строить мало кто стремится. Между тем, многодетные семьи с тремя детьми чаще появляются в небольших городах с населением до 100 тысяч человек.